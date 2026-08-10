«Хочу 500»: Зумерам посоветовали не наглеть при поиске работы
Разлет зарплат молодых сотрудников может быть от 20 тысяч до двух миллионов рублей, при этом поиск работы могут серьезно затянуть не соответствующие рынку ожидания, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Свойственная молодежи наглость не поможет найти «с нуля» высокооплачиваемую работу, при этом ожидания юных соискателей выросли, заявил в интервью НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
По данным «Ведомостей» две трети работодателей (67%) говорят о завышенных зарплатных ожиданиях кандидатов без опыта. При этом стажерам при полной занятости платят сегодня от 20 до 50 тысяч рублей. Захаров объяснил, почему желания молодежи не всегда совпадают с реальностью.
«Зарплатные ожидания за последние годы выросли, поскольку молодежи становится меньше, соответственно, работу стало искать намного проще. А конкретные цифры танцуют от специальности, уровня образования, базовых навыков и региона. Разлет может быть от 20 тысяч до 2 миллионов, здесь все совершенно индивидуально. Уровень наглости не влияет на конечный результат. При этом бывает и что работу ищут месяцами, это означает только одно - человек все делает неправильно. Либо за мои навыки предлагают 50 тысяч, а я хочу 500 и продолжаю искать. Ну ищи. Если мне просто нужна какая-то работа, курьером можно устроиться за пять минут», - подчеркнул эксперт.
По данным Захарова 60-70% выпускников вузов работают не по специальности.
«Это связано с тем, что 60-70% высшего образования является профанацией, никаких навыков не дает, это просто социальная передержка. Что-то в дипломе написано, но это никак не связано с тем, чем человек собирается заниматься. Например, закончил юридический факультет какого-то третьесортного вуза - идет торговать мобильными телефонами или куда занесло», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что ищущие работу зумеры все чаще стали брать с собой на собеседования пап и мам. Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», объяснил этот тренд беспокойством родителей.
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