Свойственная молодежи наглость не поможет найти «с нуля» высокооплачиваемую работу, при этом ожидания юных соискателей выросли, заявил в интервью НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

По данным «Ведомостей» две трети работодателей (67%) говорят о завышенных зарплатных ожиданиях кандидатов без опыта. При этом стажерам при полной занятости платят сегодня от 20 до 50 тысяч рублей. Захаров объяснил, почему желания молодежи не всегда совпадают с реальностью.