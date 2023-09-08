Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь

«В течение прошедших суток ... противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал. Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Балицкий указал, что около 05:00 российские силы вскрыли попытку ВСУ провести ротацию и движение разведки в районе Вербового, противник был ликвидирован. Кроме того, в районе Пятихаток было выявлено скопление украинской пехоты, противника и склад боекомплекта уничтожили.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 100 солдат противника, двух танков и четырех БМП на запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

