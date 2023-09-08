Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь

Украинские войска взяли «тактическую паузу» из-за потерь, понесенных в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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«В течение прошедших суток ... противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал. Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Балицкий указал, что около 05:00 российские силы вскрыли попытку ВСУ провести ротацию и движение разведки в районе Вербового, противник был ликвидирован. Кроме того, в районе Пятихаток было выявлено скопление украинской пехоты, противника и склад боекомплекта уничтожили.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 100 солдат противника, двух танков и четырех БМП на запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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