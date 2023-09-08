Депутат Европарламента заявила, что на Украине погибли полмиллиона человек
Полмиллиона человек погибли на Украине за время боевых действий на территории страны. Об этом заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.
Парламентарий не согласилась со словам генсека о том, что Украина завоевывает территории. Дейли заявила, что Киев теряет земли, мобилизует людей с ограниченными возможностями, при этом украинская сторона потеряла 500 тысяч человек. Европарламентарий не уточнила источник этих данных.
Комментируя слова депутата, Столтенберг отметил, что «никто никогда не говорил, что будет легко». Кроме того, генсек НАТО заявил, что изначально контрнаступление ВСУ предполагалось как «кровавое и сложное».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина случайно подтвердила данные о потере 400 тысяч военнослужащих с начала конфликта, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru