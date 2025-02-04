Экс-премьер Украины Азаров: США не получат металлы и заставят Киев провести выборы осенью

Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2025 года из-за желания Соединенных Штатов сменить киевскую власть, заявил НСН Николай Азаров.

Соединенные Штаты могут принудить Украину провести президентские выборы осенью 2025 года, ведь нынешнюю власть США считают неэффективной и коррупционной, сказал в эфире НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

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Москва де-факто присоединилась к Вашингтону в призыве к проведению выборов на Украине, сообщила ранее газета Politico. В беседе с изданием украинский экс-министр анонимно сообщил, что в Киеве обеспокоены желанием стран убрать президента Украины Владимира Зеленского с поста главы государства. Кроме того, говоря о возобновлении военной поддержки Киева, президент США Дональд Трамп предложил обменять эту помощь на редкоземельные металлы. Азаров отметил, что на Украине не добывают металлы в достаточном для США количестве.

«Весной выборы на Украине уже не успеют провести, значит, ближайшее время – осень. Я думаю, что американцы все-таки додавят и принудят провести на Украине выборы этой осенью. Пока рано загадывать, кто будет в бюллетенях. Главная задача на сегодняшний день – убрать неэффективную и коррупционную власть. США считают, что те деньги, которые они выделяли, тратились неэффективно, разворовывались, и поэтому надо эту власть убрать, поставив другую. США не смогут получить редкоземельные металлы, о которых говорил Трамп. Причина проста – эти металлы не добывают на Украине в необходимом количестве», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, основная проблема смены власти на Украине заключается в необходимости смены самого политического режима.

«Говоря о прекращении военных действий, вокруг Трампа сформировались две группы влияния: одна настаивает на силе, другая – на переговорах. Какой бы другой человек не пришел к власти на Украине, принятие решений о переговорах не будет в его компетенции. Власти Украины выступают и будут выступать в русле той политики, которую проводят США. На Украине нет самостоятельной политики и не появится в ближайшее время, если там будет сохраняться такой же режим. Основная проблема заключается в смене политического режима - восстановление конституционных прав, восстановление демократических свобод, запрет всех нацистских формирований, освобождение из тюрем политических заключенных. А как иначе выборы проводить? Устанавливать бутафорию или карикатуру на выборы? Значительная часть администрации Трампа считает, что на Украине нацистский режим», - заключил Азаров.

Напомним, срок полномочий главы Украины истек 20 мая предыдущего года, однако президентские выборы не состоялись из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов не является своевременным шагом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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