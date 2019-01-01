Без кадров и с командой ахинеи. Зеленский приступил к перестановкам в Киеве
Украинские политологи рассказали НСН о препятствиях на пути нового президента Украины в части кадровых перестановок.
Владимир Зеленский официально стал президентом и верховным главнокомандующим Украины. Первым делом новый президент заявил о досрочном роспуске Верховной рады и призвал народных избранников отменить депутатскую неприкосновенность наряду с принятием закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Тут же в Киеве начались кадровые перестановки. Свои посты покинули министр иностранных дел Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, руководитель администрации бывшего президента Петра Порошенко Игорь Райнин, а также его заместители и несколько советников. Глава правительства Владимир Гройсман тоже заявил о намерении подать заявление об отставке.
Еще во время предвыборной гонки Зеленский и его советники говорили о пересмотре кадровых решений Порошенко, однако заполнить пробелы, возникшие в результате этого пересмотра, может быть непросто. Как ранее рассказал НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, какую бы методику для этого не использовал новый президент Украины, отсутствие в стране кадров может обрубить все благие начинания на корню.
«Если у вас есть, из кого выбирать, вы можете применить любую методику из тех, что нравится: современные западные, старые советские, современные китайские… Вы можете применить любую методику, если у вас есть кадры. Проблема Украины в том, что у нее нет кадров. Поэтому, какую методику ни применяй – то, что есть, то и наберете», - заявил эксперт.
Еще будучи кандидатом, Зеленский представил свои назначения на посты в администрации президента Украины. Должность куратора внутренней политики пообещали члену выборного штаба Дмитрию Разумкову. Экс-глава Минфина Александр Данилюк при президенте Зеленском будет отвечать за международную деятельность, экономику и финансы. А советники Зеленского Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский предположительно займутся правоохранительной и антикоррупционной деятельностью. Медицинское направление Зеленский доверил доктору Евгению Комаровскому.
Обсуждая с НСН представленную Зеленским команду, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил их неготовность к руководству страной.
«Общее впечатление таково: большинство этих людей неумны, предвзяты, амбициозны. С серьезным видом несут страшные банальности. Кроме доктора Комаровского все остальные на меня произвели впечатление совершенно неготовых к ответственной роли руководителей страной. Не факт, конечно, что они ими станут. Когда приглашают людей в администрацию избранного президента, какое-то время они там работают, а потом состав меняется. Ничего определенного сказать нельзя. Но часть вообще злобно антироссийски настроена, и несут всякую ахинею. Часть – видно, что работали только советниками маргинальных и полумаргинальных организаций», – сказал он.
Напомним, что Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов на Украине набрал 73,22% голосов избирателей, в то время как Петра Порошенко поддержали меньше четверти украинцев. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН предсказал падение рейтинга Зеленского с течением времени.
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