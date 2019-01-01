Без кадров и с командой ахинеи. Зеленский приступил к перестановкам в Киеве

Владимир Зеленский официально стал президентом и верховным главнокомандующим Украины. Первым делом новый президент заявил о досрочном роспуске Верховной рады и призвал народных избранников отменить депутатскую неприкосновенность наряду с принятием закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Тут же в Киеве начались кадровые перестановки. Свои посты покинули министр иностранных дел Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, руководитель администрации бывшего президента Петра Порошенко Игорь Райнин, а также его заместители и несколько советников. Глава правительства Владимир Гройсман тоже заявил о намерении подать заявление об отставке.

Еще во время предвыборной гонки Зеленский и его советники говорили о пересмотре кадровых решений Порошенко, однако заполнить пробелы, возникшие в результате этого пересмотра, может быть непросто. Как ранее рассказал НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, какую бы методику для этого не использовал новый президент Украины, отсутствие в стране кадров может обрубить все благие начинания на корню.