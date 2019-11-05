Без альтернатив. Российский газ для Украины сочли незаменимым

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью телеканалу ICTV заявил, что страна готова отказаться от транзита российского газа, так как подземные хранилища страны рекордно заполнены топливом, которого хватит на весь отопительный сезон. При этом он подчеркнул, что подписание нового соглашения о транзите газа является одним из приоритетов энергетической политики Украины.

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил, что в заключении нового транзитного договора заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.

«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.