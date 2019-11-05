Без альтернатив. Российский газ для Украины сочли незаменимым
Эксперты в эфире НСН рассказали, почему поиски замены российскому газу нанесут ущерб экономике Украины.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью телеканалу ICTV заявил, что страна готова отказаться от транзита российского газа, так как подземные хранилища страны рекордно заполнены топливом, которого хватит на весь отопительный сезон. При этом он подчеркнул, что подписание нового соглашения о транзите газа является одним из приоритетов энергетической политики Украины.
В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил, что в заключении нового транзитного договора заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.
«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.
В интервью НСН экономист Александр Дудчак отметил, что Россия и Украина не могут не достичь соглашения по газовому вопросу. Причем, для Украины поиски альтернатив российскому газу будут попросту вредны.
«Сложно представить, какие могут быть компенсации недопоставки газа, потому что все остальные варианты намного дороже. Получать сжиженный газ через Польшу совершенно нелогично, когда можно получать дешевле, чем сейчас. Все остальные варианты – это просто вредительство и нанесение вреда экономике Украины. Пойдут ли на это те, кто принимает решения? Скорее всего, прагматизм возобладает и вопросы решат на переговорах с Россией и Европой», - отметил экономист.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин обнулить российско-украинские взаимные претензии по газовому вопросу, назвав арбитражные споры между странами абсурдными.
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