В интервью изданию итальянский депутат и арт-критик Витторио Згарби, входящий в ближайшее окружение Берлускони, рассказал о любви политика к красивым жестам и его искреннем желании осуществить задуманное. По словам Згарби, если Берлускони сможет воплотить свою идею в жизнь, не разрушив позиции Североатлантического альянса, в анналах истории он останется всемирным героем.

Отмечается, что бывший премьер рассчитывает усадить Россию за стол переговоров до католического Рождества (25 декабря).

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в публичных переговорах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

