Берлускони заявил о способности склонить Путина к переговорам с Украиной
Экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони заявил, что только он сможет «заманить» российского лидера Владимира Путина за стол переговоров для решения российско-украинского конфликта. Об этом сообщил британский журнал The Spectator.
В интервью изданию итальянский депутат и арт-критик Витторио Згарби, входящий в ближайшее окружение Берлускони, рассказал о любви политика к красивым жестам и его искреннем желании осуществить задуманное. По словам Згарби, если Берлускони сможет воплотить свою идею в жизнь, не разрушив позиции Североатлантического альянса, в анналах истории он останется всемирным героем.
Отмечается, что бывший премьер рассчитывает усадить Россию за стол переговоров до католического Рождества (25 декабря).
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в публичных переговорах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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