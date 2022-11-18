Итальянский политолог: Берлускони не сможет организовать переговоры России и Украины

Ранее замминистра культуры Италии и соратник Сильвио Берлускони Витторио Згарби в интервью британскому журналу The Spectator заявил, что Берлускони предложил организовать российско-украинские переговоры. Бернардини заявил, что у бывшего премьер-министра не получится организовать переговоры Путина и Зеленского.

«Если в делегациях будут девушки легкого поведения, наверное, Берлускони будет доволен. Что же касается его якобы хороших отношений с Путиным, тут бывший премьер сам не может определиться. То Берлускони в бытность свою премьер-министром говорил, что он самый лучший друг российского лидера, то заявлял, что разочаровался в Путине, то снова отмечал, что отношения с президентом России удалось наладить, то вновь что-то шло не так. При этом и депутаты от партии Берлускони в итальянском парламенте, и евродепутаты в европейском парламенте каждые полгода голосуют за продление антироссийских санкций. Когда слова расходятся с делом, грош цена таким заявлениям», — сказал Бернардини.

Также собеседник НСН добавил, что Берлускони может попытаться усадить за стол переговоров Москву и Киев ради поднятия собственного рейтинга.

«У Берлускони есть проблемы по внутренней повестке в Италии. Когда-то его партия была самой крупной и могущественной, а сейчас от силы набирает 8%. Вот он и пытается выступить в роли такого международного светила, дабы набить себе политические очки», — подчеркнул он.

Кроме того, политолог заявил, что переговоры невозможны, пока Украина не пересмотрит свою позицию.

«Команда Зеленского говорит о готовности к переговорам при условии предварительного возвращения в границы 1991 года. Полагаю, что здесь не так важны Запорожская и Херсонская область, упор делается даже не на Донбасс, а именно на Крым. То есть они предлагают сделать то, что, согласно нововведениям в российскую Конституцию, даже не обсуждается. Здесь никакого компромисса быть не может, так как это не компромисс, а капитуляция. Правда, на Западе уверены, что Путин проигрывает войну по всем фронтам, но это лишь воображение западных политиков. Проблемы, которые сейчас испытывает Россия, несопоставимы с теми, которые есть на Западе и, в частности, в Италии», — отметил Бернардини.

В заключение собеседник НСН рассказал об отношении к конфликту на Украине простых итальянцев.

«Есть определенная часть итальянского общества, которая абсолютно недовольна продолжением российско-украинского конфликта. Они недоумевают, сколько можно продолжать кормить Украину. То есть это не политическая позиция, а именно недовольство тем, что приходится платить за это из своего кармана. Прослеживается еще и определенная непоследовательность в настроении итальянцев. Все партии, включая «Лигу Севера», «Вперед, Италия», демократическую партию и всю оппозицию, всегда выступали против России и Путина, поддерживали помощь Украине. Большинство итальянских граждан также однозначно поддерживали НАТО и Украину, что для наследников Муссолини вполне логично, им нравились татуированные свастики в батальоне «Азов», хоть об этом вслух не говорилось. Получается диссонанс — народ, недовольный продолжением конфликта, голосует за тех, кто хочет и дальше платить деньги Украине», — подытожил политолог.

Ранее Берлускони заявил, что новое правительство Италии не должно менять свою позицию в отношении России.

