Байден намерен добиваться от Конгресса США новых средств на помощь Украине
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен добиваться от Конгресса новых ассигнований на поддержку Украины, сообщает ТАСС.
На совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что многие союзники по Североатлантическому альянсу пообещали новую «ощутимую поддержку» Киеву.
«Как заявил президент Байден, он будет упорно работать, пока у не добьётся двухпартийного пакета мер по поддержке Украины со стороны США», - заключил Салливан.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «чудовищным» представленный сенатом страны законопроект для помощи Украине, Израилю и охраны американской границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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