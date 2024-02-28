Сенат США: без военной помощи Украина потерпит поражение, а в НАТО будет раскол
Киев проиграет Москве, а это приведет к расколу в НАТО, если США не выделят военную помощь в ближайшее время, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора от демократов Чака Шумера.
Об этом он заявил после встречи партийного руководства с американским президентом Джо Байденом. Он не исключает, что от США могут отвернуться союзники.
По словам парламентария, у Вооруженных сил Украины имеется четыре бригады, простаивающие из-за отсутствия вооружения.
Ранее стало известно, что если американские власти перестанут оказывать Украине военную помощь, то она потерпит поражение уже в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru