Сенат США: без военной помощи Украина потерпит поражение, а в НАТО будет раскол

Об этом он заявил после встречи партийного руководства с американским президентом Джо Байденом. Он не исключает, что от США могут отвернуться союзники.

По словам парламентария, у Вооруженных сил Украины имеется четыре бригады, простаивающие из-за отсутствия вооружения.

Ранее стало известно, что если американские власти перестанут оказывать Украине военную помощь, то она потерпит поражение уже в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

