Белый дом: Украина приближается к истощению запасов критически значимых вооружений

По его словам, при этом у Киева есть некоторые боеприпасы, которых в достатке, их хватит на следующие два-три месяца. «Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — заявил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

