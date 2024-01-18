Белый дом: Украина приближается к истощению запасов критически значимых вооружений
Украина из-за отсутствия помощи со стороны США, приближается к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средств ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, при этом у Киева есть некоторые боеприпасы, которых в достатке, их хватит на следующие два-три месяца. «Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — заявил политик.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru