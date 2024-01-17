Белый дом: США не готовят новые пакеты военной помощи Украине

По его словам, предыдущий пакет от 27 декабря был последним. Отмечается, что причина заключается в отсутствии бюджетных средств. Администрация США рассчитывает, что Конгресс одобрит запрос Белого дома на дополнительное финансирование Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

