Белый дом: США не готовят новые пакеты военной помощи Украине

Американские власти в настоящее время не планируют каких-либо новых пакетов военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, предыдущий пакет от 27 декабря был последним. Отмечается, что причина заключается в отсутствии бюджетных средств. Администрация США рассчитывает, что Конгресс одобрит запрос Белого дома на дополнительное финансирование Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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