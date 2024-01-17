Белый дом: США не готовят новые пакеты военной помощи Украине
Американские власти в настоящее время не планируют каких-либо новых пакетов военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джон Кирби.
По его словам, предыдущий пакет от 27 декабря был последним. Отмечается, что причина заключается в отсутствии бюджетных средств. Администрация США рассчитывает, что Конгресс одобрит запрос Белого дома на дополнительное финансирование Киева.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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