Орбан заявил, что ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает ТАСС.
По его мнению, для этой цели сообществу следует использовать внебюджетные источники «и не на долговременной основе», так как никто не знает, что будет на Украине «через четыре года».
Орбан добавил, что вместо общего кредита для финансовой помощи Киеву следует создать специальный фонд, который будет пополняться как за счёт государственных средств, так и из частных источников, и Венгрия готова внести свой вклад.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт вновь заблокировал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru