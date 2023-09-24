СМИ: спикер Маккарти не хочет выводить средства из бюджета Пентагона на обучение украинцев

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти решил не выводить средства на подготовку военнослужащих Украины из бюджета американского Министерства обороны, сообщает Hill.

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Палата представителей будет голосовать об исключении средств для бывшей советской республики сразу из двух проектов.

Ранее Маккарти отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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