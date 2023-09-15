Hill: Республиканцы в Конгрессе выражают скептицизм насчет помощи Украине
Представители Республиканской партии в Палате представителей США все больше сомневаются в вопросе предоставления помощи Киеву, пишет газета Hill.
Отмечается, что «ультраправое меньшинство» всегда выступало против поставок Украине, а теперь все с большим скептицизмом к вопросу подходят и умеренные республиканцы.
Накануне киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что украинская армия завершила стратегическое контрнаступление без каких-либо результатов. Он считает, что продолжать дальнейшие атаки бессмысленно, так как бои идут в затухающем режиме, рассчитывать на «плоды» ВСУ не приходится, передает «Радиоточка НСН».
Со своей стороны, экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не сможет пережить противостояние с Россией, если не вступит в переговоры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru