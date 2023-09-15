Hill: Республиканцы в Конгрессе выражают скептицизм насчет помощи Украине

Накануне киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что украинская армия завершила стратегическое контрнаступление без каких-либо результатов. Он считает, что продолжать дальнейшие атаки бессмысленно, так как бои идут в затухающем режиме, рассчитывать на «плоды» ВСУ не приходится, передает «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, экс-советник бывшего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не сможет пережить противостояние с Россией, если не вступит в переговоры.

