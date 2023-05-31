Белый дом: сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Украине
Американская администрация заявила, что сделка Белого дома и конгрессменов о повышении потолка госдолга не отразится на финансовой помощи Киеву, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
По ее словам, администрация американского президента настоятельно призывает обе палаты Конгресса одобрить проект закона и направить его на подпись главе государства.
Как ожидается, палата представителей проголосует по инициативе 31 мая, после чего ее должен одобрить Сенат. Уже после этого документ отправится к Байдену.
Ранее президент США заявил, что не сомневается в одобрении Конгрессом США до 5 июня соглашения по лимиту государственного долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru