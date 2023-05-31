Белый дом: сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Украине

По ее словам, администрация американского президента настоятельно призывает обе палаты Конгресса одобрить проект закона и направить его на подпись главе государства.

Как ожидается, палата представителей проголосует по инициативе 31 мая, после чего ее должен одобрить Сенат. Уже после этого документ отправится к Байдену.

Ранее президент США заявил, что не сомневается в одобрении Конгрессом США до 5 июня соглашения по лимиту государственного долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

