Белый дом: сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Украине

Американская администрация заявила, что сделка Белого дома и конгрессменов о повышении потолка госдолга не отразится на финансовой помощи Киеву, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

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По ее словам, администрация американского президента настоятельно призывает обе палаты Конгресса одобрить проект закона и направить его на подпись главе государства.

Как ожидается, палата представителей проголосует по инициативе 31 мая, после чего ее должен одобрить Сенат. Уже после этого документ отправится к Байдену.

Ранее президент США заявил, что не сомневается в одобрении Конгрессом США до 5 июня соглашения по лимиту государственного долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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