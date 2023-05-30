Байден уверен, что Конгресс примет соглашение по госдолгу США к 5 июня

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что не сомневается в одобрении Конгрессом до 5 июня соглашения по лимиту госдолга, сообщает «РЕН ТВ».

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«Я уверен, что мы получим голоса в обеих палатах. Посмотрим», – сообщил глава государства. Он указал, что нет причин, по которым конгрессмены могут не принять соглашение.

Ранее Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку государственного долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ГосдолгДжо БайденКонгресс США

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