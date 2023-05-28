Белый дом: при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США упадет на 45%
28 мая 202304:03
В США, в случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу, фондовый рынок упадет на 45 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет экономических консультантов американской администрации.
В этом случае объем ВВП страны сократится на 6,1 процента, работу потеряют 8,3 миллиона человек. Все это спровоцирует глубокую рецессию, как в 2008 году.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в США очень близки к договоренности по госдолгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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- Белый дом: при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США упадет на 45%
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru