Белый дом: при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США упадет на 45%

В этом случае объем ВВП страны сократится на 6,1 процента, работу потеряют 8,3 миллиона человек. Все это спровоцирует глубокую рецессию, как в 2008 году.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в США очень близки к договоренности по госдолгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

