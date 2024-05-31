Белоусов заявил, что в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, за май украинская армия также потеряла 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе 290 боевых бронемашин и танков, среди которых семь Leopard и четыре Abrams. Министр подчеркнул, что с января Россия взяла под контроль 880 квадратных километров территории в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что российские войска в рамках спецоперации взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР. Также подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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