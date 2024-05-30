Офис генпрокурора Украины заявил, что в ВСУ вступили 775 осужденных
На службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступили 775 осужденных. Об этом сообщил украинский Офис генпрокурора в Telegram-канале.
Отмечается, что органы прокуратуры способствуют реализации прав осужденных относительно их условно-досрочного освобождения «для участия в обороне Украины». Согласно данным, суд получил 2402 ходатайства об УДО в связи с прохождением военной службы. Сообщается, что удовлетворено было 1843 ходатайства.
Указывается, что наибольшее желание вступить в украинскую армию проявили осужденные из учреждений в Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал позволяющий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ закон. Под мобилизацию не попадают лица, совершившие убийства, преступления против основ национальной безопасности, а также педофилы, насильники и виновники ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков либо алкоголя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru