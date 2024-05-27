ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
Российские силы в рамках СВО освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Также в военном ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка в Харьковской области.
26 мая подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области.
Во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, Со своей стороны, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что ВС РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР
Ранее подразделения «Южной» группировки войск также освободили населенные пункты Белогоровка, Клещеевка и Андреевка в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru