26 мая подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области.

Во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, Со своей стороны, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что ВС РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР

Ранее подразделения «Южной» группировки войск также освободили населенные пункты Белогоровка, Клещеевка и Андреевка в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».





