Бельгия создаст фонд помощи Украине за счет России

Бельгия создаст фонд помощи Украине, используя доход от российских активов

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ФОТО: РИА Новости
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