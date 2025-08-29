Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту

На заседании коллегии военного ведомства он указал, что в 2025 году был увеличен план набора на военную службу по контракту.

«Работа на данном направлении идет успешно... Показатели плана комплектования в целом выполняются», - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».