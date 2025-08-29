Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту

Комплектование войск остаётся ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий ВС РФ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Путин разрешил лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту

На заседании коллегии военного ведомства он указал, что в 2025 году был увеличен план набора на военную службу по контракту.

«Работа на данном направлении идет успешно... Показатели плана комплектования в целом выполняются», - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:КонтрактыРоссийская АрмияВооруженные Силы РФМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры