Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту
29 августа 202519:05
Комплектование войск остаётся ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий ВС РФ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
На заседании коллегии военного ведомства он указал, что в 2025 году был увеличен план набора на военную службу по контракту.
«Работа на данном направлении идет успешно... Показатели плана комплектования в целом выполняются», - сказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
