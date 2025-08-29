Белоусов заявил о возвращении 97% раненых военных в строй

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в российской армии показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения составляет 97%. По его словам, этот уровень сохраняется даже в условиях активных боевых действий.

Глава ведомства подчеркнул, что достичь таких результатов удалось благодаря внедрению современных медицинских технологий.

Белоусов назвал цель военных учений «Запад-2025»

Речь идет о развитии системы оказания помощи непосредственно в войсках и приближении высокотехнологичных методов лечения к линии фронта.

Белоусов сделал заявление на расширенной коллегии Минобороны, где обсуждались текущие показатели и меры по обеспечению боеспособности армии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеСпецоперацияМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры