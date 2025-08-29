Проблема с залипанием в телефоне вместо общения или близости с партнёром – это мировая проблема, и решить ее можно только имея высокий уровень осознанности, поменяв свою повседневную рутину. Об этом НСН рассказала сексолог Юлия Варра.

Ученые выяснили, что залипание в смартфонах убивает сексуальную жизнь — для этого даже придумали термин «фаббинг» ( от англ. phone (телефон) и snubbing (пренебрежение), - прим. НСН), следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Journal of Personality. Речь идет о ситуации, когда партнер больше сосредоточен на телефоне, чем на личном общении. Варра отметила, что фаббинг существовал и раньше.

«Это вечная история. Просто сейчас проблема связана со смартфонами. Все сексологи знают, что у людей больше всего интимной близости и детей, когда отключен интернет. Раньше от супружеского долга отлынивали за газетой, книгами, потом пошли аудиокассеты, ну, и теперь смартфоны. Но сейчас совместный скроллинг ленты стал формой интимной близости: два партнера ложатся в кровать и начинают каждый скроллить свою ленту. Это совместное времяпровождение, а если кто-то кому-то покажет что-то, то это уже даже близкий контакт! Проблема есть, но она нерешаема. Ну что, отнимать телефон у человека? Это способ расслабления, ухода в другую реальность, также как компьютерные игры для мужчины. Это проблема на глобальном уровне, а не на уровне отдельной пары. Вот японцы, например, уже вообще ни с кем не общаются, а знакомятся только в приложении», - рассказала она.

В связи с этим сексолог напомнила о полезном правиле убирать телефоны во время свиданий с партнером, обеда и перед сном.

«Вообще считается, что перед сном не надо скроллить ленту, потому что не придет глубокая фаза сна, и сразу как проснешься не стоит брать телефон. Или когда люди за столом, например, нужно, чтобы они не сидели в телефонах, а общались. Также и когда пара ложится в постель - телефоны должны ставиться на зарядку в другую комнату. Это прекрасные правила, которые я всем советую, правда, их соблюдают единицы. Должен быть огромный уровень сознательности, которого сейчас у людей нет», - подытожила она.

Ранее издание New York Post сообщило о появлении тренда на так называемый шрекинг - целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных. Психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

