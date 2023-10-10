ФРГ объявила о выделении военной помощи Украине на 1 млрд евро
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, сообщают СМИ.
Помимо прочего, в очередной транш войдут комплексы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T и три самоходные установки Gepard.
Писториус отметил, что до конца 2023 года подготовку на территории Германии пройдут 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В интервью телеканалу CNN министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин передавал Киеву неисправную военную технику. По ее словам, в Германии об этом знали и не скрывали от Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru