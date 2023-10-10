ФРГ объявила о выделении военной помощи Украине на 1 млрд евро

Помимо прочего, в очередной транш войдут комплексы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T и три самоходные установки Gepard.

Писториус отметил, что до конца 2023 года подготовку на территории Германии пройдут 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В интервью телеканалу CNN министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин передавал Киеву неисправную военную технику. По ее словам, в Германии об этом знали и не скрывали от Украины, передает «Радиоточка НСН».

