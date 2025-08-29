Экс-директор Театра сатиры арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей

О задержании экс-руководителя театра стало известно 28 августа. По данным МВД, операцию провели совместно с сотрудниками УФСБ. Позже источник подтвердил, что речь идет об Агаеве, занимавшем пост директора с 1992 по 2021 годы.

Следствие полагает, что Агаев вместе с соучастниками выстроил схему хищения бюджетных средств. Он регистрировал индивидуальное предпринимательство и заключал с театром фиктивные авторские договоры на сценарии спектаклей. По данным МВД, Агаев получал 4% от прибыли каждого показа по этим договорам. Ущерб от действий оценивается более чем в 20 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

