ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель

Украинские дроны-камикадзе нанесли удар по селу Каменский Хутор в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Целью атаки стал гражданский автомобиль. Водитель погиб, машина врезалась в жилой дом, после чего начался пожар. Жильцы были эвакуированы, на месте работают экстренные службы. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и заявил, что семье окажут материальную помощь.

При атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин

Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последние дни. 24 августа в селе Чуровичи дрон атаковал машину, ранив мужчину и женщину.

Днем ранее в Брянской области водитель мопеда погиб, наехав на сброшенное с беспилотника взрывное устройство, а его пассажир-подросток был госпитализирован с ранениями, передает «Радиоточка НСН».

