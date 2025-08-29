ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель
Украинские дроны-камикадзе нанесли удар по селу Каменский Хутор в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Целью атаки стал гражданский автомобиль. Водитель погиб, машина врезалась в жилой дом, после чего начался пожар. Жильцы были эвакуированы, на месте работают экстренные службы. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и заявил, что семье окажут материальную помощь.
Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последние дни. 24 августа в селе Чуровичи дрон атаковал машину, ранив мужчину и женщину.
Днем ранее в Брянской области водитель мопеда погиб, наехав на сброшенное с беспилотника взрывное устройство, а его пассажир-подросток был госпитализирован с ранениями, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru