ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель

Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последние дни. 24 августа в селе Чуровичи дрон атаковал машину, ранив мужчину и женщину.

Днем ранее в Брянской области водитель мопеда погиб, наехав на сброшенное с беспилотника взрывное устройство, а его пассажир-подросток был госпитализирован с ранениями, передает «Радиоточка НСН».

