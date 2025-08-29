Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва работает над тем, чтобы не позволить противникам урегулирования конфликта на Украине разрушить достигнутые договоренности. Он подчеркнул, что это является одной из ключевых задач российской дипломатии.

По словам дипломата, речь идет о пониманиях, достигнутых на переговорах президентов России и США в Анкоридже.