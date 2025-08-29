Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва работает над тем, чтобы не позволить противникам урегулирования конфликта на Украине разрушить достигнутые договоренности. Он подчеркнул, что это является одной из ключевых задач российской дипломатии.

По словам дипломата, речь идет о пониманиях, достигнутых на переговорах президентов России и США в Анкоридже.

Песков: Усилия Трампа действительно могут помочь в урегулировании на Украине

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры проходили в узком составе в формате «три на три» и длились почти три часа.

С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель главы государства Стивен Уиткофф, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаРоссияСергей Рябков

Горячие новости

Все новости

партнеры