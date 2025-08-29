От семи миллионов: Чем крымская недвижимость привлекает инвесторов
При покупке жилья в регионах нужно очень внимательно проверять объект недвижимости и документы на него, сказала НСН Наталья Перескокова.
Цены на жилье в Крыму начинаются от семи миллионов рублей, а самым привлекательным районом Крыма для покупки жилья стала Ялта, сказала НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
В январе-июне 2025 года средняя стоимость купленных квартир и апартаментов в Крыму выросла на 40% год к году, достигнув 245 тысяч рублей за один квадратный метр, пишет «Коммерсант». Цены растут, несмотря на снижение числа сделок. Туристам и инвесторам недвижимость в Крыму часто кажется более удачным вложением, чем в Краснодарском крае. Перескокова предупредила россиян о возможных рисках при покупке недвижимости в регионах.
«Крым выгоден для инвестиций в жилье настолько, насколько в свое время был выгоден Сочи, но сейчас в Сочи практически не осталось земли. При покупке любой недвижимости, что в Сочи, что в Крыму, нужно с особой внимательностью проверять документы, потому что и там, и там застройщики грешат тем, что строят объекты без разрешительной документации, из-за чего потом их признают незаконно построенными и просто сносят. Любую недвижимость можно продать потом дороже. Очень важно подходить к инвестициям в недвижимость осознанно: просчитать все риски, просчитать доходность, выбрать наиболее инвестиционно привлекательный объект. Цены на недвижимость в Крыму зависят от района полуострова. С бюджетом от семи миллионов рублей можно что-то рассмотреть. Самым привлекательным района Крыма для покупки жилья является Ялта. Это самый дорогой и престижный рынок, там высокая посуточная аренда, есть апартаменты у моря с большой ликвидностью. Далее идет Алушта, которая чуть дешевле Ялты, но тоже со стабильным туристическим потоком. Затем — Севастополь, где тоже сейчас активно покупают недвижимость», — сказала собеседница НСН.
Также популярностью пользуются Симферополь, Евпатория, Феодосия и Коктебель.
«На четвертом месте разместился Симферополь — главные ворота Крыма, аэропорт, транспортный хаб. Там недвижимость не для отдыха, а для круглогодичного проживания и бизнеса. И замыкает пятерку Евпатория. Там и детский, и семейный курорт с лечебными грязями. В Евпаторию многие любят приезжать на все лето. Кроме того, популярностью пользуются Феодосия и Коктебель, потому что там развита курортная инфраструктура, и цены пока ниже, чем в Ялте, но есть потенциал роста. Кстати, Феодосию и Коктебель я бы предложила рассмотреть в качестве инвестиций», — заключила эксперт.
Ранее агент по недвижимости Анна Писанкова заявила «Радиоточке НСН», что спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах.
