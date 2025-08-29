Цены на жилье в Крыму начинаются от семи миллионов рублей, а самым привлекательным районом Крыма для покупки жилья стала Ялта, сказала НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

В январе-июне 2025 года средняя стоимость купленных квартир и апартаментов в Крыму выросла на 40% год к году, достигнув 245 тысяч рублей за один квадратный метр, пишет «Коммерсант». Цены растут, несмотря на снижение числа сделок. Туристам и инвесторам недвижимость в Крыму часто кажется более удачным вложением, чем в Краснодарском крае. Перескокова предупредила россиян о возможных рисках при покупке недвижимости в регионах.