Разлив нефти произошел в Черном море близ Новороссийска

Уточняется, что инцидент произошёл на Морском терминале КТК в ходе «грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2».

«Некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объём уточняется. Жертв и пострадавших нет... Причины устанавливаются», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что после происшествия ВПУ КТК-2 был выведен из эксплуатации.

Ранее у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, на борту которого находился миллион баррелей нефти, сообщает RT.

