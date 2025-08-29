Разлив нефти произошел в Черном море близ Новороссийска
Разлив нефти произошел в Чёрном море близ Новороссийска из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК).
Уточняется, что инцидент произошёл на Морском терминале КТК в ходе «грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2».
«Некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объём уточняется. Жертв и пострадавших нет... Причины устанавливаются», - говорится в сообщении.
В компании добавили, что после происшествия ВПУ КТК-2 был выведен из эксплуатации.
Ранее у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, на борту которого находился миллион баррелей нефти, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов заявил о возвращении 97% раненых военных в строй
- Востоковед не поверил в очередной разрыв отношений Турции и Израиля
- Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту
- От семи миллионов: Чем крымская недвижимость привлекает инвесторов
- Разлив нефти произошел в Черном море близ Новороссийска
- «Сразу после школы»: В Госдуме назвали лучший возраст для армии
- Макрон отказался досрочно уходить в отставку
- Путин выразил соболезнования родным и близким Щедрина
- Лукашенко заявил, что безопасность в Европе должна быть общей
- Телеграм: Удар по дефициту врачей, «Дружбе» и японцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru