СМИ: Беглый друг Зеленского Миндич может скрываться в доме Коломойского в Израиле
Тимур Миндич, бывший совладелец студии президента Украины «Квартал 95», объявленный в розыск по подозрению в хищении $100 млн, может скрываться в Израиле, сообщают «Известия».
Он находится в одном из особняков своего экс-босса, олигарха Игоря Коломойского, в пригороде Тель-Авива Герцлии. Следы Миндича обнаружены, по крайней мере, по двум адресам Коломойского. Британские реестры юридических лиц указывают на его проживание в роскошном особняке на улице Галей-Тхелет, где он до сих пор числится жильцом, несмотря на долги по земельному налогу.
Миндича ранее видели в этом доме вместе с Зеленским и Коломойским. Еще один особняк олигарха в Герцлии неофициально называют «домом Тимура».
Тем временем, публикация новых материалов по коррупционному скандалу в украинской энергетике, где фигурирует Миндич, могла быть приостановлена под влиянием посла ЕС в Киеве Катарины Матерновой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
