СМИ: Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича

Публикация новых материалов по коррупционному скандалу в украинской энергетике, где фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, могла быть приостановлена под влиянием посла ЕС Катарины Матерновой. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» сообщил источник во фракции «Слуги народа».

По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины временно отказалось раскрывать новые записи по делу. Ранее несколько украинских изданий писали, что Матернова резко отреагировала на серию разоблачений, касающихся коррупционных схем, и выразила недовольство публичным развитием скандала.

В деле Миндича появилось имя Зеленского

Источники в парламенте утверждают, что пауза в публикации записей совпала с контактами Матерновой и руководителя офиса президента Андрея Ермака. После этой встречи, по мнению собеседников, дипломат фактически взяла ситуацию под личный контроль, стремясь не допустить дальнейшей эскалации.

Как отмечает издание, в окружении власти считают, что посол ЕС опасается общественного напряжения, которое могло бы привести к массовым протестам. По словам источника, Матернова стремится избежать «разбалансировки управления» и не допустить переноса конфликта «в народ», что в Киеве напрямую связывают с риском новых «майданов», передает «Радиоточка НСН».

