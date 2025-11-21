СМИ: Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича

Публикация новых материалов по коррупционному скандалу в украинской энергетике, где фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, могла быть приостановлена под влиянием посла ЕС Катарины Матерновой. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» сообщил источник во фракции «Слуги народа».

По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины временно отказалось раскрывать новые записи по делу. Ранее несколько украинских изданий писали, что Матернова резко отреагировала на серию разоблачений, касающихся коррупционных схем, и выразила недовольство публичным развитием скандала.