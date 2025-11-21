СМИ: Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича
Публикация новых материалов по коррупционному скандалу в украинской энергетике, где фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, могла быть приостановлена под влиянием посла ЕС Катарины Матерновой. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» сообщил источник во фракции «Слуги народа».
По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины временно отказалось раскрывать новые записи по делу. Ранее несколько украинских изданий писали, что Матернова резко отреагировала на серию разоблачений, касающихся коррупционных схем, и выразила недовольство публичным развитием скандала.
Источники в парламенте утверждают, что пауза в публикации записей совпала с контактами Матерновой и руководителя офиса президента Андрея Ермака. После этой встречи, по мнению собеседников, дипломат фактически взяла ситуацию под личный контроль, стремясь не допустить дальнейшей эскалации.
Как отмечает издание, в окружении власти считают, что посол ЕС опасается общественного напряжения, которое могло бы привести к массовым протестам. По словам источника, Матернова стремится избежать «разбалансировки управления» и не допустить переноса конфликта «в народ», что в Киеве напрямую связывают с риском новых «майданов», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича
- Легенда ЦСКА: «Спартак» без Станковича стал сильнее, чем с ним
- Номинантами «Золотой маски-2026» стали 198 спектаклей
- Жмот или кутила? Сексолог опровергла тренд на экономных мужчин
- Писатель-фантаст Лукьяненко снялся в фильме «Смешарики. Сквозь вселенные»
- Синоптики сообщили о скором формировании снежного покрова в Москве
- Музыканты «Вирус!» вспомнили о повальном использовании фонограммы в нулевые
- Массаж вместо денег: Почему работники уходят из крупных корпораций
- Миронов требует проверить «АвтоВАЗ» после заявлений о повышении цен
- Трамп определил Украине срок для принятия мирного плана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru