Басурин заявил о блокировке Мариуполя

По его словам, на данный момент нужно «сделать все, чтобы не пострадали люди».

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что прекращение военной операции России было бы успехом для президента Украины Владимира Зеленского, но такой вопрос даже не будет обсуждаться, стороны еще долго будут вести переговоры.

