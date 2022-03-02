Басурин заявил о блокировке Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 2 марта заявил, что Мариуполь удалось блокировать. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, на данный момент нужно «сделать все, чтобы не пострадали люди».

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что прекращение военной операции России было бы успехом для президента Украины Владимира Зеленского, но такой вопрос даже не будет обсуждаться, стороны еще долго будут вести переговоры.

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ФОТО: РИА Новости
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