Украина направила иск против России в Международный суд ООН

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Володин: Зеленский может потерять Украину из-за своей позиции

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге», — написал глава государства в Twitter.

Зеленский заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности «за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии». Киев требует срочно принять решение, предписывающее РФ немедленно прекратить военные действия, и ожидает начала судебных процессов на следующей неделе.

В четверг Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такое решение пришлось принять из-за происходящего в Донбассе геноцида русскоязычного населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияООНУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры