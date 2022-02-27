Украина направила иск против России в Международный суд ООН
Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге», — написал глава государства в Twitter.
Зеленский заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности «за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии». Киев требует срочно принять решение, предписывающее РФ немедленно прекратить военные действия, и ожидает начала судебных процессов на следующей неделе.
В четверг Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такое решение пришлось принять из-за происходящего в Донбассе геноцида русскоязычного населения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Генпрокуратура приравняет к госизмене помощь иностранному государству во время спецоперации
- Еще несколько стран ЕС закроют воздушное пространство для самолетов из России
- Украина направила иск против России в Международный суд ООН
- Ветеран «Альфы»: Уголовники не помогут Украине воевать
- Российская делегация обозначила сроки ожидания решения Украины по переговорам в Гомеле
- Власти Украины освободят заключенных для участия в боевых действиях
- Банк России заявил о наличии всех ресурсов для обеспечения работы финсистемы
- В ЦИК назвали состоявшимся референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии
- Хранить ли деньги в банках? Санкции съедают курсы валют
- Володин: Зеленский может потерять Украину из-за своей позиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru