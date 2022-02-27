Украина направила иск против России в Международный суд ООН

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге», — написал глава государства в Twitter.

Зеленский заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности «за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии». Киев требует срочно принять решение, предписывающее РФ немедленно прекратить военные действия, и ожидает начала судебных процессов на следующей неделе.

В четверг Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такое решение пришлось принять из-за происходящего в Донбассе геноцида русскоязычного населения.

