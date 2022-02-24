В ДНР призвали украинцев попросить своих родственников в армии «сложить оружие»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение нескольких дней. По его мнению, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, поэтому никто не будет убивать украинских солдат.