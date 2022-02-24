В ДНР призвали украинцев попросить своих родственников в армии «сложить оружие»

Простые украинцы должны попросить своих воюющих родственников «сложить оружие». Об этом заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Он также призвал жителей Украины не бояться военных действий, уверив, что в гражданских стрелять не будут.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение нескольких дней. По его мнению, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, поэтому никто не будет убивать украинских солдат.

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ТЕГИ:АрмияУкраинаДНРДонбассЭдуард Басурин
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