В ДНР призвали украинцев попросить своих родственников в армии «сложить оружие»
Простые украинцы должны попросить своих воюющих родственников «сложить оружие». Об этом заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.
Он также призвал жителей Украины не бояться военных действий, уверив, что в гражданских стрелять не будут.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение нескольких дней. По его мнению, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, поэтому никто не будет убивать украинских солдат.
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