Басурин заявил, что переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР

Второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил Донецкой народной республики. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

По его словам, силы республики продолжают освобождать территорию.

«Мы движемся не только к государственной своей границе, но и начинаем от Волновахи подыматься вверх на север», - сказал Басурин.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эдуард БасуринДНР
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