Басурин заявил, что переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР
Второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил Донецкой народной республики. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, силы республики продолжают освобождать территорию.
«Мы движемся не только к государственной своей границе, но и начинаем от Волновахи подыматься вверх на север», - сказал Басурин.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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