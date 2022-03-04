Басурин заявил, что переговоры России и Украины не повлияли на наступление ДНР

По его словам, силы республики продолжают освобождать территорию.

«Мы движемся не только к государственной своей границе, но и начинаем от Волновахи подыматься вверх на север», - сказал Басурин.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

