Белый дом: Война с Россией не нужна НАТО

Война с Россией не нужна НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Басурин рассказал о планах США на Украине

В Белом доме также подчеркнули, что США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией на Украине.

Кроме того, в Пентагоне объяснили, что установление беспилотной зоны над Украине привело бы к ухудшению отношений России и Украины.

Киев, в свою очередь, не в первый раз призывает Евросоюз и США ввести бесполетную зону над Украины.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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