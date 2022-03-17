Белый дом: Война с Россией не нужна НАТО
17 марта 202218:55
Война с Россией не нужна НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
В Белом доме также подчеркнули, что США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией на Украине.
Кроме того, в Пентагоне объяснили, что установление беспилотной зоны над Украине привело бы к ухудшению отношений России и Украины.
Киев, в свою очередь, не в первый раз призывает Евросоюз и США ввести бесполетную зону над Украины.
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru