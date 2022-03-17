Белый дом: Война с Россией не нужна НАТО

В Белом доме также подчеркнули, что США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией на Украине.

Кроме того, в Пентагоне объяснили, что установление беспилотной зоны над Украине привело бы к ухудшению отношений России и Украины.

Киев, в свою очередь, не в первый раз призывает Евросоюз и США ввести бесполетную зону над Украины.









