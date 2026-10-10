Кагановская и Некрасова стали вторыми в танцах на льду на турнире в Алма-Ате

Суммарный результат россиян по итогам ритм‑танца и произвольного танца составил 187,20 балла. Победу в этой дисциплине одержали финские спортсмены Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс — они набрали 191,32 балла. Бронзовые награды достались американской паре Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, их оценка — 180,37 балла.

Ещё одна российская пара — Ирина Хавронина и Девид Нарижный — заняла четвёртую строчку турнирной таблицы, заработав 179,04 балла. Анна Щербакова и Егор Гончаров, также представлявшие Россию, показали шестой результат с 169,77 балла.

Стоит напомнить, что ранее на этом же турнире золото завоевала российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

