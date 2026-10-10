В Москве арестовали экс-начальника управления лесного хозяйства Минобороны

В Москве арестовали Сергея Закаморного — бывшего руководителя управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны.





Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

По данным агентства, уголовное дело против Закаморного возбудили 8 октября — в тот же день его задержали.

На следующий день в Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Суд удовлетворил ходатайство, что подтверждается данными судебной картотеки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

