В Москве арестовали экс-начальника управления лесного хозяйства Минобороны
В Москве арестовали Сергея Закаморного — бывшего руководителя управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны.
Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
По данным агентства, уголовное дело против Закаморного возбудили 8 октября — в тот же день его задержали.
На следующий день в Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Суд удовлетворил ходатайство, что подтверждается данными судебной картотеки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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