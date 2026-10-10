Девять человек, включая двух детей, погибли при стрельбе в Пенсильвании

Инцидент случился вечером 9 октября в районе Перри‑стрит. Свидетели рассказали, что вооружённый мужчина начал стрелять рядом с жилым домом, а потом зашёл внутрь здания. Полицейские, прибывшие на место, нашли на улице тела двух женщин.

Подозреваемый заблокировался в доме. Правоохранители и бойцы спецназа взяли здание в кольцо и пытались уговорить мужчину сложить оружие, но в ходе противостояния из дома снова прозвучали выстрелы.

После того как силовики смогли попасть в помещение, они обнаружили внутри несколько тел, в том числе детей. Предполагаемый преступник тоже был мёртв: по предварительной версии полиции, он совершил самоубийство.

Глава полиции Эри Рик Лора охарактеризовал происшествие как одно из самых тяжёлых в практике местных следователей. Он также заверил, что сейчас жителям города ничего не угрожает.

Имена погибших пока не обнародуются, а мотивы нападавшего остаются невыясненными. Расследование продолжается.

Ранее два человека погибли при стрельбе в столице штата Нью-Джерси - Трентоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

