Девять человек, включая двух детей, погибли при стрельбе в Пенсильвании
В городе Эри (штат Пенсильвания, США) произошла трагедия со стрельбой — погибли девять человек, среди них двое детей. Информацию об этом распространил CNN Newsource, опираясь на данные местной полиции.
Инцидент случился вечером 9 октября в районе Перри‑стрит. Свидетели рассказали, что вооружённый мужчина начал стрелять рядом с жилым домом, а потом зашёл внутрь здания. Полицейские, прибывшие на место, нашли на улице тела двух женщин.
Подозреваемый заблокировался в доме. Правоохранители и бойцы спецназа взяли здание в кольцо и пытались уговорить мужчину сложить оружие, но в ходе противостояния из дома снова прозвучали выстрелы.
После того как силовики смогли попасть в помещение, они обнаружили внутри несколько тел, в том числе детей. Предполагаемый преступник тоже был мёртв: по предварительной версии полиции, он совершил самоубийство.
Глава полиции Эри Рик Лора охарактеризовал происшествие как одно из самых тяжёлых в практике местных следователей. Он также заверил, что сейчас жителям города ничего не угрожает.
Имена погибших пока не обнародуются, а мотивы нападавшего остаются невыясненными. Расследование продолжается.
Ранее два человека погибли при стрельбе в столице штата Нью-Джерси - Трентоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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