Собянин: На Москву летели более 400 БПЛА ВСУ

С вечера 9 октября до утра 10-го к Московскому региону летели 403 украинских беспилотника. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.

Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов

По его словам, большая часть дронов была перехвачена на удалении от города, еще 25 БПЛА ВСУ удалось ликвидировать при приближении к Москве.

Собянин рассказал, что украинские атаки были зафиксированы с 20:30 по московскому времени в пятницу до 08:30 утра в субботу. Уточняется, что в этот период в столичных аэропортах вводили временные ограничения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 10 октября над территорией страны сбили 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ВСУМоскваБеспилотникиСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры