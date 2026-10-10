Собянин: На Москву летели более 400 БПЛА ВСУ

По его словам, большая часть дронов была перехвачена на удалении от города, еще 25 БПЛА ВСУ удалось ликвидировать при приближении к Москве.

Собянин рассказал, что украинские атаки были зафиксированы с 20:30 по московскому времени в пятницу до 08:30 утра в субботу. Уточняется, что в этот период в столичных аэропортах вводили временные ограничения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 10 октября над территорией страны сбили 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».