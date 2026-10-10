Собянин: На Москву летели более 400 БПЛА ВСУ
С вечера 9 октября до утра 10-го к Московскому региону летели 403 украинских беспилотника. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, большая часть дронов была перехвачена на удалении от города, еще 25 БПЛА ВСУ удалось ликвидировать при приближении к Москве.
Собянин рассказал, что украинские атаки были зафиксированы с 20:30 по московскому времени в пятницу до 08:30 утра в субботу. Уточняется, что в этот период в столичных аэропортах вводили временные ограничения.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 10 октября над территорией страны сбили 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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