Песков: Основной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 9 октября, во многом строился вокруг вопросов урегулирования ситуации на Украине — с такой инициативой выступил президент США. Об этом рассказал пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В ходе беседы лидеры двух стран достигли договорённости о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок, в том числе в США. По заявлению Дональда Трампа, Москва оперативно отгрузит свыше 300 тысяч тонн топлива, затем в ноябре — ещё 500 тысяч тонн, а следом — 1 миллион тонн. Эти сведения подтвердил вице‑премьер РФ Александр Новак.

Для реализации поставок Министерство финансов США предоставило специальную лицензию — её действие продлится до апреля 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп

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