Песков: Основной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование

В ходе беседы лидеры двух стран достигли договорённости о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок, в том числе в США. По заявлению Дональда Трампа, Москва оперативно отгрузит свыше 300 тысяч тонн топлива, затем в ноябре — ещё 500 тысяч тонн, а следом — 1 миллион тонн. Эти сведения подтвердил вице‑премьер РФ Александр Новак.

Для реализации поставок Министерство финансов США предоставило специальную лицензию — её действие продлится до апреля 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

