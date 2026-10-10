Песков: Основной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 9 октября, во многом строился вокруг вопросов урегулирования ситуации на Украине — с такой инициативой выступил президент США. Об этом рассказал пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе беседы лидеры двух стран достигли договорённости о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок, в том числе в США. По заявлению Дональда Трампа, Москва оперативно отгрузит свыше 300 тысяч тонн топлива, затем в ноябре — ещё 500 тысяч тонн, а следом — 1 миллион тонн. Эти сведения подтвердил вице‑премьер РФ Александр Новак.
Для реализации поставок Министерство финансов США предоставило специальную лицензию — её действие продлится до апреля 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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