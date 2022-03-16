Псаки: США не заинтересованы в начале третьей мировой войны
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не заинтересованы в начале третьей мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Псаки прокомментировала повторный призыв украинского лидера создать бесполетную зону над Украиной.
В США считают, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт между Вашингтоном и Москвой.
Верховная Рада Украины 3 марта попросила ООН и другие международные организации о немедленном создании бесполетной зоны над территорией страны. Отмечается, что такая мера поможет защитить мирное население и объекты культурного наследия.
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