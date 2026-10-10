Дробыш объяснил, почему становится больше плохих песен

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что объём выпускаемых треков сейчас многократно превышает прежние показатели — и именно поэтому количество слабых композиций увеличивается буквально в геометрической прогрессии.

Дробыш также обратил внимание на то, как технологический прогресс изменил подход к написанию музыки: сегодня главная задача — зацепить слушателя в первые 30 секунд. Лишь при успехе на этом этапе авторы берутся за полноценную доработку трека.

Продюсер признал, что подобная тактика хоть и не отличается честностью, но оказывается эффективной — правда, лишь в краткосрочной перспективе. Он также отметил распространённую проблему: исполнители, которым удалось выпустить вирусный трек для соцсетей и мобильных устройств, зачастую не способны собрать полноценный концерт. Для выступления перед живой аудиторией требуется гораздо более серьёзная работа, чем для создания «хита для телефона».

Технологии проникли во все области жизни, включая индустрию развлечений. В музыке они трансформировали буквально каждый этап — от сочинения и записи до того, как аудитория воспринимает и потребляет контент. В профессиональной среде не утихают споры: способствуют ли эти перемены развитию творчества или, напротив, наносят ему ущерб.

Ранее Дробыш заявил, что исполнители Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерия, Ваня Дмитриенко и Марфа (Марфа Николаева) могли бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

