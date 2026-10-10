Финляндия хочет предложить ЕС не выдавать турвизы россиянам
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо хочет призвать ЕС приостановить оформление туристических виз для россиян. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.
Он рассказал, что уже на следующей неделе на заседании Евросовета собирается предложить конкретную меру. По мнению финского политика, это необходимо в связи с соображениями безопасности.
До этого в Еврокомиссии заявили о намерении предложить странам членам-союза к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз лицам из недружественных стран.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью НСН рассказал, что испанские визовые услуги нужны российским путешественникам, которые планируют европейские поездки, а альтернатив почти нет.
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