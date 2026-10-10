Финляндия хочет предложить ЕС не выдавать турвизы россиянам

Он рассказал, что уже на следующей неделе на заседании Евросовета собирается предложить конкретную меру. По мнению финского политика, это необходимо в связи с соображениями безопасности.

До этого в Еврокомиссии заявили о намерении предложить странам членам-союза к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз лицам из недружественных стран.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью НСН рассказал, что испанские визовые услуги нужны российским путешественникам, которые планируют европейские поездки, а альтернатив почти нет.