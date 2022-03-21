Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров

Власти Киева не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».

Минобороны: Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

По его словам, Украина заявляет, что организует или хочет организовать гумкоридоры, но ничего для этого не делает.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыУкраинаДНР
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