Минобороны: Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что к территории России прибыли 13 автобусов, три из которых уже пересекли границу, а остальные еще проходят пропускной пункт.

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Отмечается, что среди прибывших из Мариуполя много женщин и детей. По данным источника, некоторых из них из украинского города эвакуировали военнослужащие, так как беженцы долгое время находились в бомбоубежищах или в подвалах многоэтажек.

В Минобороны добавили, что безопасность при сопровождении автобусов обеспечивала военная полиция ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРостовская ОбластьМариупольМинобороны РФБеженцы Из Украины
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