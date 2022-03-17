Минобороны: Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области
Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что к территории России прибыли 13 автобусов, три из которых уже пересекли границу, а остальные еще проходят пропускной пункт.
Отмечается, что среди прибывших из Мариуполя много женщин и детей. По данным источника, некоторых из них из украинского города эвакуировали военнослужащие, так как беженцы долгое время находились в бомбоубежищах или в подвалах многоэтажек.
В Минобороны добавили, что безопасность при сопровождении автобусов обеспечивала военная полиция ВС РФ.
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