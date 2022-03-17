Минобороны: Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что к территории России прибыли 13 автобусов, три из которых уже пересекли границу, а остальные еще проходят пропускной пункт.