Басурин назвал главные задачи военных в Волновахе
Главной задачей военных Донецкой народной республики в Волновахе является разминирование города и задержание оставшихся в нем военных Украины. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Те наемники и нацисты, которые там находились, им деваться некуда было, они где-то попрятались», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, наемников и нацистов необходимо «найти, выловить и предать суду».
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Мишустин призвал подготовиться к противодействию санкциям
- Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе
- В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России
- Рогозин удалил страницу в Facebook
- Суд отклонил иск экс-директора «Спартака» к столичному клубу
- Рестораны McDonald's могут открыться снова уже через полтора месяца
- Песков заявил, что настоящему русскому не стыдно, что он русский
- Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта в Псковской области
- Пресс-секретаря Навального Ярмыш объявили в розыск
- СМИ: вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Псковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru