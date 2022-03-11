Басурин назвал главные задачи военных в Волновахе

«Те наемники и нацисты, которые там находились, им деваться некуда было, они где-то попрятались», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, наемников и нацистов необходимо «найти, выловить и предать суду».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

