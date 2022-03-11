Басурин назвал главные задачи военных в Волновахе

Главной задачей военных Донецкой народной республики в Волновахе является разминирование города и задержание оставшихся в нем военных Украины. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Те наемники и нацисты, которые там находились, им деваться некуда было, они где-то попрятались», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, наемников и нацистов необходимо «найти, выловить и предать суду».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

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ФОТО: РИА Новости
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