Басурин: ДНР оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью

Донецкая народная республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки оружия Киеву. Об этом заявил на брифинге замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Медвежья услуга»: В «Единой России» оставили «на совести Зюганова» заявления о признании ДНР и ЛНР

По его словам, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе. Басурин подчеркнул, что разведка Народной милиции фиксирует активные действия Киева по созданию ударных группировок и их подготовке к наступлению.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если на них нападет Украина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры