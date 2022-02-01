По его словам, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе. Басурин подчеркнул, что разведка Народной милиции фиксирует активные действия Киева по созданию ударных группировок и их подготовке к наступлению.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если на них нападет Украина.

