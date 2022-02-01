Басурин: ДНР оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью
Донецкая народная республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки оружия Киеву. Об этом заявил на брифинге замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе. Басурин подчеркнул, что разведка Народной милиции фиксирует активные действия Киева по созданию ударных группировок и их подготовке к наступлению.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если на них нападет Украина.
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